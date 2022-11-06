Кудряшов назвал высочайшим уровень выступления Бивола

Российский боксер Дмитрий Бивол в ходе поединка с мексиканским соперником Хильберто Рамиресом продемонстрировал бокс высочайшего уроня. Такую оценку в воскресенье, 6 ноября, в беседе с «Известиями» дал боксер Дмитрий «Кувалда» Кудряшов.

«Бокс высочайшего уровня и этот уровень создавал Дмитрий — обманные действия, рисунок боя — он четко выдерживал план. Рамирес непростой парень, но Дмитрий смог нейтрализовать всего преимущества и в принципе сделал то, что должен был сделать», — поделился спортсмен.

Дмитрий Бивол одержал победу над Хильберто Родригесом и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелой весовой категории ранее этим же днем, 6 ноября. Судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111 за 12 раундов поединка.

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