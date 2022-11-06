Пожар в кафе на вершине Ай-Петри в Крыму локализован

Пожар в кафе, расположенном на крымской горной вершине Ай-Петри, локализован. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили в МЧС.

«Локализация пожара — 23:26. Общая площадь пожара составила 1200 кв. м», — уточняется в сообщении ведомства.

К тушению пожара привлечены 14 единиц техники и 44 человека личного состава.

О возгорании в кафе, расположенном вблизи поселка Охотничье в Крыму, стало известно ранее этим же днем. Как уточнялось, пламя охватило прилегающую к заведению хозяйственную постройку.