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Пожар в кафе на вершине Ай-Петри в Крыму локализован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Пожар в кафе, расположенном на крымской горной вершине Ай-Петри, локализован. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили в МЧС.

«Локализация пожара — 23:26. Общая площадь пожара составила 1200 кв. м», — уточняется в сообщении ведомства.

К тушению пожара привлечены 14 единиц техники и 44 человека личного состава.

О возгорании в кафе, расположенном вблизи поселка Охотничье в Крыму, стало известно ранее этим же днем. Как уточнялось, пламя охватило прилегающую к заведению хозяйственную постройку.

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