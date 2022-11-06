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Вильфанд предупредил жителей Московского региона о «техногенной гололедице» 6 ноября

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Фото: РИА Новости/Денис Тырин
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Жителям Московского региона в воскресенье, 6 ноября, следует обратить особое внимание на дороги, так как погода в этот день создаст условия для образования «техногенной гололедицы», рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Естественных условий для гололедицы нет, но в воскресенье на отдельных участках трассы может наблюдаться «техногенная гололедица». Например, выпало 0,1 мм снежка. Это пустяки, но оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает, а затем интенсивность потока машин становится меньше, он опять подмерзает», — объяснил он ТАСС.

Вильфанд уточнил, что для настоящей гололедицы условия сложатся в столичном регионе к понедельнику, 7 ноября. Тогда она будет естественной, природной, вызванной осадками при температуре около нуля градусов и легком ветре.

В связи с резким понижением температурных режимов и усилением осадков водителям напомнили о необходимости скорректировать модель поведения на дороге. Госавтоинспекция РФ напомнила, что в начале ноября возрастает риск увеличения количества ДТП, основной причиной которых является невнимательность водителей и пренебрежение правилами безопасности на дороге.

25 октября стало известно, что в России каждый третий водитель меняет летнюю резину на зимнюю, лишь когда выпадает первый снег. При этом большинство автовладельцев (59%) сразу меняют резину, как только наступают заморозки.

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