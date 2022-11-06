Из Херсонской области перевезут 400 пациентов гериатрических пансионатов

Из двух гериатрических пансионатов в Херсонской области перевезут около 400 пенсионеров в Джанкой, а оттуда их распределят в Ростовскую и Воронежскую области. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь в субботу, 5 ноября.

По словам корреспондента, перевозка пенсионеров — вынужденная мера. Дело в том, что большое и приметное здание пансионата в Голой Пристани находится рядом с рекой Днепр, поэтому в случае опасности перевезти людей будет крайне непросто.

«Самое сложное, что всё очень быстро, конечно. Лежачие, тяжелые, их много — практически 190 человек. Люди все в возрасте, переживают», — рассказала директор пансионата Галина Казакова.

Ранее, 4 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что проживающих в Херсоне мирных жителей нужно убрать из зоны боевых действий, так как гражданское население не должно страдать.

В тот же день жителей Херсона и правобережной части Херсонской области перевезли по понтонной переправе на левый берег Днепра. Как рассказал командир инженерного соединения Южного военного округа Дмитрий, ежедневно его подразделение перевозит через реку порядка 1,2 тыс. машин и 5 тыс. гражданских лиц.

3 ноября корреспондент «Известий» Наталия Графчикова побывала на паромной переправе в Херсоне. Так, один из водителей отметил важность работы переправы, ведь с ее помощью сейчас осуществляется не только вывоз населения, но и поставка необходимых товаров тем, кто остался в Херсоне.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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