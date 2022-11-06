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Синоптики предупредили москвичей о гололедице 6 ноября

Гидрометцентр: облачная погода с прояснениями, по области гололедица и до 3 градусов тепла ожидают москвичей 6 ноября
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Облачная погода с прояснениями, по области местами гололедица и до 3 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье, 6 ноября. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет находиться в диапазоне от 1 до 3 градусов выше нуля, ночью ожидается понижение до -1 градуса.

В Московской области синоптики обещают от -1 до 4 градусов тепла в дневное время суток и до 3 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер южного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Ранее этим же днем, 6 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в столице и области на предстоящей неделе — температура воздуха превысит норму на 3-5 градусов. Максимальные показатели — до 7–9 градусов тепла — ожидаются в среду.

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