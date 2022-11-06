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Спасшаяся из пожара посетительница клуба «Полигон» рассказала о панике людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В момент возгорания в ночном клубе «Полигон» в Костроме на улице Никитской посетители кричали, им было трудно выйти из помещения. Об этом 5 ноября рассказала «Известиям» одна из посетительниц клуба Ирина.

«Люди просто кричали, это не описать словами, это нужно видеть всё было. Мы, когда заходили внутрь, там был такой проход — непонятно, как вообще люди проходили. Запасные выходы, как говорят, вообще были закрыты. Я-то первый раз и даже не знала, где чего», — сказала она.

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Ирина добавила, что люди долгое время дышали едким дымом, из-за которого не могли открыть глаза. Когда спасающиеся вышли в гардеробную, было ощущение, что невозможно дышать.

Пожар в клубе «Полигон» произошел в ночь на субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. Сейчас пожар полностью ликвидирован. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще пять пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Один из пострадавших рассказал «Известиям», что в здании не было эвакуационных выходов.

Уточнялось, что около 03:00 в ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин запустил устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра. Мужчина признал вину, его задержали.

В МЧС сообщили, что не проводили проверок в «Полигоне», поскольку его собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятий.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье о причинении смерти по неосторожности и о ненадлежащем оказании услуг.

Траур по погибшим объявлен в Костромской области 7 ноября. Об этом заявил губернатор региона Сергей Ситников.

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