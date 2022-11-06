Губернатор Севастополя рассказал о ходе поисков выброшенных в море дельфинов

Поисково-наблюдательные мероприятия в Севастопольской бухте продолжаются в координации с МЧС, Севприроднадзором, пограничной службой и природоохранной прокуратурой Севастополя. Все дни действия служб согласуются с Росприроднадзором, чтобы оперативно реагировать на сообщения севастопольцев о замеченных дельфинах, рассказал 5 ноября губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ни одно сообщение не остается без внимания, однако результатов пока нет. Среди неравнодушных людей разгорелась дискуссия о причинах того, что уже три дня дельфины не возвращаются к берегу. Одна из версий — им хорошо в море, и их не надо искать.

«Это не совсем так. Специалисты говорят, что неизвестно, были ли дельфины здоровы или больны, какой был уход за ними и как кормили. В данной ситуации им будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи. Возможно, будут случаи обнаружения афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии. В случае ухода афалин за пределы Севастопольской бухты они могут быть обнаружены сотрудниками ФИЦ ИнБЮМ, которые проводят круглогодичный мониторинг дельфинов во всей акватории Крыма», — объяснил Развожаев в Telegram-канале.

Со ссылкой на ученых он призвал продолжать наблюдения, так как первые дни будут самыми сложными для адаптации животных. В случае их обнаружения важно видеть поведение и действия в открытом море, чтобы понять, как действовать дальше.

Развожаев 3 ноября сообщал о спасательной операции для живших долгое время в неволе дельфинов, которых выбросил в море директор дельфинария и привлеченные им люди. По словам тренеров, которые работали с животными, о намерении директора они не знали и шокированы случившимся. По их словам, инцидент произошел вечером, когда все работники дельфинария уже ушли домой.

4 ноября губернатор Севастополя сообщил об обнаружении двух мертвых дельфинов. Эти животные оказались не теми, кого выпустил владелец дельфинария «Флиппер».

Когда «Известиям» удалось спросить директора дельфинария «Флиппер» Владимира Калниболотского, почему он выпустил дельфинов в море, тот заявил о «коммерческой составляющей» и тщательном расчете.

По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

Позднее в этот день «Москвариум» сообщил, что готов принять севастопольских дельфинов, которых выбросили в море, если они будут в удовлетворительном для транспортировки состоянии и их перевозка будет необходима.