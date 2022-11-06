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Советник главы офиса президента Украины призвал нанести удары по Ирану

Советник главы офиса президента Украины Подоляк призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников
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Фото: ТАСС/Посольство РФ в Белоруссии
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что по Ирану следует нанести удары в качестве наказания за якобы поставки беспилотников России. Об этом стало известно в субботу, 5 ноября.

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«Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее», — сказал Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.

По его словам, Иран якобы поставляет оружие РФ и не может продолжать делать это «безнаказанно», дополняет «Газета.Ru».

При этом тем же днем министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не соответствует действительности.

28 октября Абдоллахиан в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что позиция Тегерана в отношении событий на Украине основана на принципе отказа от отправки оружия сторонам конфликта.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 26 октября назвал фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках. За день до этого Небензя заявил, что Россия может пересмотреть свои отношения с секретариатом ООН, если тот начнет расследование о беспилотных летательных аппаратах на Украине.

В середине октября газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля–земля» и партии беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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