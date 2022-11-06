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Старший прапорщик Корсунов под минометным обстрелом спас 12 раненых сослуживцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Начальник аппаратной взвода связи старший прапорщик Сергей Корсунов обеспечивал бесперебойную связь батальонной тактической группы российских Вооруженных сил, когда в ходе марша в район выполнения задачи колонна батальонной тактической группы подверглась минометному обстрелу. Были выведены из строя несколько единиц транспортной техники, двигавшейся позади машины связи Корсунова, и ранены более 10 сослуживцев. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в воскресенье, 6 ноября.

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Подразделение Корсунова подверглось обстрелу на подступах к стратегически важному населенному пункту, который нужно было освободить от вооруженных формирований украинских националистов. Старший прапорщик под непрекращающимся огнем, проявляя мужество и самоотверженность, оперативно эвакуировал 12 раненых сослуживцев в свою машину и вывез их в укрытие, чем спас жизни российских военнослужащих.

Командир взвода реактивной артиллерийской батареи старший лейтенант Вадим Чеботарев со взводом действовали в составе батальонной тактической группы, которой была поставлена задача закрепиться в заданном районе и организовать оборону.

В попытке вернуть контроль над утраченными позициями националисты выдвинулись для наведения переправы через водоем и последующей атаки позиций российских подразделений. Заметив это, Чеботарев разместил расчет на позициях и приступил к нанесению огневых ударов по противнику.

Несмотря на ответный обстрел со стороны боевиков, взвод под командованием Чеботарева уничтожил военную технику и живую силу противника. Враг, понеся существенные потери, оставил попытки вернуть район и был отброшен на исходные позиции.

Перед мотострелковой бригадой российских Вооруженных сил стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Артиллерийская батарея, в составе которой действовал расчет орудия под командованием сержанта Сурена Мовсисяна, вела артиллерийскую поддержку наступающих мотострелков. В ходе наступления сержант руководил работой расчета по огневому поражению боевиков, обеспечивал бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.

Прицельной стрельбой артиллерийский расчет под командованием сержанта Мовсисяна уничтожил склад с боеприпасами и живую силу врага. Наносимые артиллерийские удары по оборонительным рубежам противника значительно ослабили боевые порядки националистов. Это позволило российским мотострелкам развить наступление, прорвать оборону противника и освободить населенный пункт.

Накануне стало известно, что взводом под командованием старшего лейтенанта Никиты Галушкина были уничтожены вооружение и транспорт противника. Среди них — четыре реактивные системы залпового огня, две из которых иностранного производства, шесть артиллерийских орудий, два командных пункта националистов, а также большое количество живой силы противника.

А днем ранее, на передовой, состоялось награждение военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), отличившихся в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», медали «За спасение погибавших» и медаль Жукова вручил на передовой заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Владимир Луговой.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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