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Соседи виновника пожара в «Полигоне» не смогли поверить в его причастность к трагедии

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Соседи виновника пожара в костромском клубе «Полигон» 23-летнего Станислава Ионкина не могут поверить в его причастность к трагедии. Об этом они рассказали «Известиям» 5 ноября.

«Не верю в то, что Стас мог что-то такое сделать. Мне кажется, это не правда. Разберутся. Будет же следствие, потому что это чушь какая-то полная», — поделился сосед подозреваемого Влад.

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Он добавил, что Ионкин — «довольно спокойный парень», с которым приятно общаться. При этом сосед уточнил, что мало знаком с семьей Ионкиных.

«Мы по-соседски знакомы. Ничего плохого сказать не могу. Хороший пацан. Я прочитал новость, немного удивился всему этому. Мне кажется, какая-то чепуха, прям. Это на него вообще не похоже, чтобы он так! Он пить-то, вроде, не пьет. Я его даже ни разу не видел пьяным», — рассказал Влад.

О подозреваемом отозвалась также соседка его родителей Алена Седунова, отметив, что Станислав никогда не вел себя отрицательно и что в случившееся трудно поверить.

«Была удивлена новости. Стас такое не мог сделать. С ним это даже просто не ассоциируется. У нас дети в один садик ходят. Мы постоянно общаемся. И в садике никто про него плохо не говорит. Он спокойный парень. Для меня это новость была. Я шокирована», — поделилась Седунова.

Пожар в клубе произошел в ночь на субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще пять пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Один из пострадавших рассказал «Известиям», что в здании не было эвакуационных выходов.

Имя подозреваемого виновника пожара в клубе «Полигон» на улице Никитской в Костроме стало известно в тот же день. По некоторым данным, около 3:00 часов в ходе конфликта с посетителями он произвел пуск из устройства «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра. Позже Станислав Ионкин признал вину, мужчину задержали.

В МЧС сообщили, что не проводили проверок в «Полигоне», поскольку его собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье о причинении смерти по неосторожности и о ненадлежащем оказании услуг.

Траур по погибшим объявлен в Костромской области 7 ноября. Об этом заявил губернатор региона Сергей Ситников.

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