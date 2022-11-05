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Происшествия
На горе Ай-Петри в Крыму произошел пожар в кафе

На горе Ай-Петри в Крыму произошел пожар в кафе

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На крымской горе Ай-Петри произошел пожар в кафе. По предварительным данным, на момент инцидента людей в здании не было, о чем в субботу, 5 ноября, сообщили в МЧС.

Как уточняется, возгорание произошло в районе поселка Охотничье. Огонь охватил в том числе прилегающую к заведению хозяйственную постройку. Кадры с пожаром распространили местные жители в Сети.

«По прибытии на место было установлено, что горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 кв. м», — отмечается в сообщении ведомства.

К ликвидации возгорания были привлечены три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее, 16 августа, пожар произошел в селе Майское Джанкойского района Крыма. Огонь охватил трансформаторную будку вблизи железнодорожного вокзала.

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