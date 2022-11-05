Шольц назвал применение ядерного оружия чертой, которую нельзя переходить

Применение ядерного оружия в конфликте на Украине является чертой, которую нельзя переходить. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить», — передает слова Шольца телеканал Welt.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тем же днем заявил, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине невелик. При этом он добавил, что Североатлантический альянс по-прежнему относится к такой возможности очень серьезно.

2 ноября Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. Россия твердо убеждена, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

Владимир Путин 27 октября в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что у России нет политического или военного смысла наносить ядерный удар по Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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