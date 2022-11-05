Реклама
Прямой эфир
Общество
Фонд помощи детям Донбасса подарил праздник детям из Мариуполя
Мир
В Китае назвали дурным знаком заявление Зеленского об участии в саммите G20
Общество
Выставка «Вы не понимаете это другое» об агрессии Запада открылась в Керчи
Мир
Зеленский объявил о сборе пожертвований на создание флота морских дронов
Мир
В Иране заявили о поставке беспилотников в РФ до начала конфликта на Украине
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк из HIMARS
Происшествия
Стал известен полный список погибших при пожаре в клубе «Полигон»
Происшествия
Устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину
Мир
В НАТО указали на сохранение рисков приостановки работы зернового коридора
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело после подрыва монумента «Родина-мать» в Николаеве
Мир
Шольц назвал применение ядерного оружия чертой, которую нельзя переходить
Происшествия
На горе Ай-Петри в Крыму произошел пожар в кафе
Сюжет:

Шольц назвал применение ядерного оружия чертой, которую нельзя переходить

Канцлер ФРГ Шольц: применение ядерного оружия является чертой, которую нельзя переходить
0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Применение ядерного оружия в конфликте на Украине является чертой, которую нельзя переходить. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

По двум фронтам: Киев пытается склонить ФРГ и Израиль к поставкам оружия
Ближневосточное государство заподозрили в предоставлении систем для перехвата беспилотников

«Недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить», — передает слова Шольца телеканал Welt.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тем же днем заявил, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине невелик. При этом он добавил, что Североатлантический альянс по-прежнему относится к такой возможности очень серьезно.

2 ноября Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. Россия твердо убеждена, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

Владимир Путин 27 октября в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что у России нет политического или военного смысла наносить ядерный удар по Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022