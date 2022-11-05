Российские военные уничтожили пять греческих БМП после передачи их украинским вооруженным формированиям. Об этом сообщил портал Pronews.gr в субботу, 5 ноября.

По информации издания, технику передавали в такой спешке, что не успели ни покрасить, ни убрать эмблему.

«Военным Вооруженных сил Греции «больно на сердце», когда они наблюдают, как БМП-1 «горят, как факелы, на украинских равнинах, обслуживая режим» украинского президента Владимира Зеленского», — передает «Газета.Ru».

По данным iskra, это произошло, когда российские войска подавили украинское наступление в Харьковской области в районе села Берестовое.

«В результате 150 украинских <боевиков> погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортера и девять пикапов, переоборудованных в боевые машины», — говорится в материале.

Отмечается, что БМП попали под удар артиллерии и 152-миллиметровых ракет «Краснополь». Кроме того, по информации журналистов, греческие машины были серьезным подкреплением для украинцев, они находились в отличном состоянии, поэтому их сразу выдвинули на передовую.

19 октября стало известно, что Греция начала передачу Украине бронированных машин пехоты БМП-1. До этого министерство национальной обороны сообщило, что им будут отправлены на Украину 40 БМП-1. Взамен Греция получит столько же немецких бронемашин.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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