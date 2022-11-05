СК проверит бездействие должностных лиц при проверках сгоревшего клуба в Костроме

Следственный комитет России начал проверку по факту бездействия должностных лиц при проверках ночного клуба «Полигон» в Костроме, где в ночь на 5 ноября произошел пожар.

«Следственным управлением СК России по Костромской области проводится доследственная проверка по факту бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, следователи проверяют информацию о нарушении законодательства о пожарной безопасности в части закрытых запасных выходов из помещения.

«Установлен и допрошен собственник здания, который сдавал помещения в аренду нескольким арендодателям, продолжаются допросы потерпевших и свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы», — отмечается в релизе.

Опознаны 12 из 13 погибших, добавили в СК.

По некоторым данным, пожар возник после того, как в ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин запустил устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра.

Как рассказали «Известиям» в МЧС по региону, когда начался пожар, посетители ничего не делали для своей эвакуации, поскольку были сильно пьяны. В ведомстве отметили, что при этом некоторые эвакуационные выходы были закрыты. Погибли 13 человек.

В МЧС России пояснили, что не проводили проверок в «Полигоне», поскольку его собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия. В то же время депутат Госдумы Анатолий Выборный в беседе с «Известиями» подчеркнул, что даже микробизнес не освобожден от противопожарных проверок.

Подозреваемый в использовании пиротехнического средства и директор фирмы, которая организовывала работу заведения, задержаны.