«Пари НН» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» 5 ноября обыграл московский ЦСКА в ходе матча 16-го тура РПЛ.
Игроки «Пари НН» обошли московских футболистов со счетом 1:0, добавляет «Спорт-Экспресс».
Гол в ворота ЦСКА забил защитник «Пари НН» Юрий Александров, который отличился в середине второго тайма.
Таким образом, футболисты из Нижнего Новгорода прервали серию неудач и набрали 16 очков.
Ранее в этот день «Зенит» на своем поле проиграл «Ахмату» в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Это стало первым поражением петербургского клуба в текущем сезоне.
«Зенит» сохраняет первое место в турнирной таблице РПЛ, имея 39 очков. «Ахмат» после победы над питерским клубом поднялся на пятую строчку рейтинга, набрав 26 очков.