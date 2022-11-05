Фонд помощи детям Донбасса подарил праздник детям из Мариуполя

Фонд помощи детям Донбасса, учрежденный банком «Россия» и цирком на Фонтанке в Санкт-Петербурге, пригласили ребят из Мариуполя на представление.

Детям из Мариуполя не только показали главные достопримечательности Санкт-Петербурга, но и сводили их на спортивные мероприятия и в театр. Посещение цирка стало одним из финальных мероприятий.

«Мы знаем, что этот год для цирка юбилейный, ему 145 лет исполняется, поэтому принято решение провести международный фестиваль циркового искусства, где примет участие большое количество иностранных артистов. И на это мероприятие мы приглашаем детей, для того чтобы они зарядились яркими эмоциями и впечатлениями», — отметила директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Как рассказала Федосеева, ребята из Мариуполя в летний период четыре раза приезжали в лагеря Северной столицы. Сейчас завершается осенняя — уже пятая смена.

«Этих детей отобрали для того, чтобы они посетили наш город на осенние каникулы. В течение лета уже состоялось четыре смены. Всего с начала лета благотворительный фонд пригласил на представление в цирк на Фонтанке почти 4 тыс. детей и их родителей», — добавила директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса

Исполняющий обязанности директора детского оздоровительного лагеря «Молодежный» Артем Виноградов рассказал, что Санкт-Петербург не впервые принимает детей из Мариуполя. Всё дело в том, что с 1 июля города стали побратимами.

«Осенью город принял 120 детей из города-побратима Мариуполя. Ребята сейчас уже завершают свое путешествие, 7-го числа отправятся домой. За это время они набрались новых впечатлений, познакомились с нашим городом. И посещение цирка Чинизелли — одно из ярких событий этого путешествия», — рассказал Виноградов.

Виноградов добавил, что в Петербург детей пригласил губернатор Александр Беглов. После чего для ребят составили программу, которую разбили на четыре смены в летний период, а на осенних каникулах состоялась пятая.

Сами дети рассказали «Известиям» о том, что увидели много интересного во время пребывания в Петербурге.

«Я из Мариуполя, здесь уже неделю. Мы ездили, смотрели Петербург, Медного всадника. Город очень понравился. Хотелось бы переехать сюда, когда я подрасту», — поделился Никита Яцеленко со съемочной группой «Известий».

Алина Балыбердина отметила, что ей очень понравился театр Санкт-Петербурга, а также женский футбол, которые они смогли увидеть перед цирковым представлением.

«Мама пожелала сегодня хорошо отдохнуть, потому что сказала, что цирк тут крутой. Она тут не была, но по фотографиям и в интернете писали, что классный цирк», — отметила девочка.

Как отметили сами ребята, больше всего их впечатлили выступления с животными.

«Я впервые увидела живых страусов и кенгуру. Я их никогда не видела, ни в зоопарке, нигде. Это было круто! И последний номер, где акробаты, — это было просто обалденно. Особенно когда женщина держалась зубами за цепь, я просто не знала, как она выдерживает там! Думаю, это больно очень», — поделилась впечатлениями Анастасия Доренская.

По словам Дарьи Коротких, она планирует привезти домой много сувениров из поездки в культурную столицу России.

«Очень в цирке мне понравились животные, как выступали слоны, кенгуру, зебры, верблюды. Вчера были на женском футболе, было очень интересно. В первый день, когда приехали, были экскурсии по Питеру, мне они тоже очень понравились. Понравились площадь, река, корабль «Аврора». Купили, естественно, сувениры», — отметила она.

Некоторых ребят больше всего заинтересовала работа жонглеров в ходе циркового шоу.

«Приехали сюда, тут уже классно так, прикольно всё, такие эффекты. Мне больше всего понравился номер с водой, где мужчина и женщина танцевали. Дальше — животные, слоны прикольные. И начало было довольно веселое, жонглеры. Динамично, классно», — рассказала Дарина Семынина.