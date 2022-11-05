Реклама
Прямой эфир
Общество
Фонд помощи детям Донбасса подарил праздник детям из Мариуполя
Мир
В Китае назвали дурным знаком заявление Зеленского об участии в саммите G20
Общество
Выставка «Вы не понимаете это другое» об агрессии Запада открылась в Керчи
Мир
Многотысячный марш за прекращение поставок вооружения Украине проходит в Риме
Мир
В Иране заявили о поставке беспилотников в РФ до начала конфликта на Украине
Мир
В США призвали отобрать у России остров Врангеля
Происшествия
Стал известен полный список погибших при пожаре в клубе «Полигон»
Происшествия
Устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину
Мир
В НАТО указали на сохранение рисков приостановки работы зернового коридора
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело после подрыва монумента «Родина-мать» в Николаеве
Общество
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Мир
Читатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент после его шутки

Фонд помощи детям Донбасса подарил праздник детям из Мариуполя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фонд помощи детям Донбасса, учрежденный банком «Россия» и цирком на Фонтанке в Санкт-Петербурге, пригласили ребят из Мариуполя на представление.

Детям из Мариуполя не только показали главные достопримечательности Санкт-Петербурга, но и сводили их на спортивные мероприятия и в театр. Посещение цирка стало одним из финальных мероприятий.

«Мы знаем, что этот год для цирка юбилейный, ему 145 лет исполняется, поэтому принято решение провести международный фестиваль циркового искусства, где примет участие большое количество иностранных артистов. И на это мероприятие мы приглашаем детей, для того чтобы они зарядились яркими эмоциями и впечатлениями», — отметила директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Как рассказала Федосеева, ребята из Мариуполя в летний период четыре раза приезжали в лагеря Северной столицы. Сейчас завершается осенняя — уже пятая смена.

«Этих детей отобрали для того, чтобы они посетили наш город на осенние каникулы. В течение лета уже состоялось четыре смены. Всего с начала лета благотворительный фонд пригласил на представление в цирк на Фонтанке почти 4 тыс. детей и их родителей», — добавила директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса

Исполняющий обязанности директора детского оздоровительного лагеря «Молодежный» Артем Виноградов рассказал, что Санкт-Петербург не впервые принимает детей из Мариуполя. Всё дело в том, что с 1 июля города стали побратимами.

«Осенью город принял 120 детей из города-побратима Мариуполя. Ребята сейчас уже завершают свое путешествие, 7-го числа отправятся домой. За это время они набрались новых впечатлений, познакомились с нашим городом. И посещение цирка Чинизелли — одно из ярких событий этого путешествия», — рассказал Виноградов.

Виноградов добавил, что в Петербург детей пригласил губернатор Александр Беглов. После чего для ребят составили программу, которую разбили на четыре смены в летний период, а на осенних каникулах состоялась пятая.

Сами дети рассказали «Известиям» о том, что увидели много интересного во время пребывания в Петербурге.

«Я из Мариуполя, здесь уже неделю. Мы ездили, смотрели Петербург, Медного всадника. Город очень понравился. Хотелось бы переехать сюда, когда я подрасту», — поделился Никита Яцеленко со съемочной группой «Известий».

Алина Балыбердина отметила, что ей очень понравился театр Санкт-Петербурга, а также женский футбол, которые они смогли увидеть перед цирковым представлением.

«Мама пожелала сегодня хорошо отдохнуть, потому что сказала, что цирк тут крутой. Она тут не была, но по фотографиям и в интернете писали, что классный цирк», — отметила девочка.

Как отметили сами ребята, больше всего их впечатлили выступления с животными.

«Я впервые увидела живых страусов и кенгуру. Я их никогда не видела, ни в зоопарке, нигде. Это было круто! И последний номер, где акробаты, — это было просто обалденно. Особенно когда женщина держалась зубами за цепь, я просто не знала, как она выдерживает там! Думаю, это больно очень», — поделилась впечатлениями Анастасия Доренская.

По словам Дарьи Коротких, она планирует привезти домой много сувениров из поездки в культурную столицу России.

«Очень в цирке мне понравились животные, как выступали слоны, кенгуру, зебры, верблюды. Вчера были на женском футболе, было очень интересно. В первый день, когда приехали, были экскурсии по Питеру, мне они тоже очень понравились. Понравились площадь, река, корабль «Аврора». Купили, естественно, сувениры», — отметила она.

Некоторых ребят больше всего заинтересовала работа жонглеров в ходе циркового шоу.

«Приехали сюда, тут уже классно так, прикольно всё, такие эффекты. Мне больше всего понравился номер с водой, где мужчина и женщина танцевали. Дальше — животные, слоны прикольные. И начало было довольно веселое, жонглеры. Динамично, классно», — рассказала Дарина Семынина.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022