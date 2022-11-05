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В Мадриде в музее Прадо активисты приклеили себя к рамам картин Гойи

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Фото: REUTERS/FuturoVegetal
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Две экоактивистки приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде. Об этом 5 ноября сообщила организация Futuro Vegetal, представителями которой являются участницы акции.

«Мы приклеились к «Махам» Гойи в музее Прадо», — говорится на страницах движения в соцсетях.

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На кадрах, обнародованных организацией, видно, что девушки приклеили руки к рамам картин «Маха обнаженная» и «Маха одетая», а на стене между ними написали черной краской: «+1,5 градуса».

Организация пояснила, что на минувшей неделе ООН заявила о невозможности оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Накануне стало известно, что в римском музее Палаццо Бонапарте активисты движения Last Generation («Последнее поколение») облили овощным супом картину голландского художника Винсента Ван Гога «Сеятель», напоминает «Газета.Ru».

Ранее, 27 октября, климатические активисты в Нидерландах попытались испортить картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», выставленную на показ в музее «Маурицхейс» в Гааге. Два активиста-эколога в футболках с надписью «Просто остановите нефть» облили картину красной жидкостью, а один из них также приклеил руку рядом с картиной.

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