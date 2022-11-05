Семак назвал причину поражения «Зенита» в игре с «Ахматом»

Похвала в адрес игроков питерского футбольного клуба «Зенит» за удачное выступление в первом круге чемпионата России по футболу и их «самоуспокоенность» явились причиной неудачи во встрече с грозненским «Ахматом». Об этом заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак в субботу, 5 ноября.

«Первые 10 минут матча было отчетливо заметно влияние дифирамбов на команду. Всегда проще готовиться, когда команда собранна и в тонусе, когда не надо мотивировать. Когда есть крупные победы и отрыв, появляется самоуспокоенность», — сказал Семак, чьи слова приводит интернет-портал «Чемпионат».

Он добавил, что теперь его команде предстоит «работать еще усерднее».

Ранее в этот день «Зенит» на своем поле проиграл «Ахмату» в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Это стало первым поражением петербургского клуба в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тем не менее «Зенит» сохраняет первое место в турнирной таблице РПЛ, имея 39 очков. «Ахмат» после победы над питерским клубом поднялся на пятую строчку рейтинга, набрав 26 очков.