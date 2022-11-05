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Выставка «Вы не понимаете это другое» об агрессии Запада открылась в Керчи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Керчи в субботу, 5 ноября, открылась выставка «Вы не понимаете это другое». Организаторы выставки из женского движения «Катюша» рассказали «Известиям» о целях и задачах выставки.

По словам пресс-секретаря движения Екатерины Образцовой, выставка посвящена осуждению агрессивной политики Запада по отношению к другим странам на протяжении последних 50 лет.

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На выставке размещены фотографии авторов из открытых источников, иллюстрирующие последствия военных действий, устроенных коллективным Западом в разных странах мира под предлогом миротворческой деятельности. На выставке присутствуют фотографии из Афганистана, Сирии, с Украины и из других стран.

«Я была свидетельницей событий, когда люди в Донбассе, которые не хотели подчиняться киевскому режиму, подвергались обстрелам украинских нацистов, которых, мы уверены, спонсируют западные страны. Мы теряли людей на протяжении восьми лет. Это мы попытались отразить на фотографиях выставки. Мы считаем, что люди должны знать правду», — поделилась в беседе с «Известиями» одна из участниц движения Анастасия Гридасова, уроженка Горловки.

Посетители выставки также поделились своими впечатлениями.

«Меня особенно впечатлил сюжет про Сирию. Тяжелые эмоции вызывают кадры жизни людей в разрушенных после военных действий домах. Становится понятно, что в подобных конфликтах больше всего страдает мирное население. Это очень обидно и трогает до глубины души», — сказала одна из посетительниц выставки.

Выставка «Вы не понимаете это другое» экспонируется впервые. Город Керчь, по словам организаторов, был выбран для ее проведения неслучайно, так как именно тут произошел последний вопиющий случай не без участия Запада — теракт на Крымском мосту.

Выставка продолжит работу в городе до 7 ноября.

До этого, 4 ноября, в рамках мероприятий по случаю Дня народного единства в московском Манеже открылась выставка «Украина. На переломах эпох». Выставку посетил президент России Владимир Путин. Выставка включает в себя 10 тематических залов, каждый из которых посвящен определенной исторической вехе: от основания Древнерусского государства до наших дней. Программу выставки подготовил исторический парк «Россия — моя история» совместно с Минкультом РФ. Посетить инсталляцию можно до 24 ноября, вход бесплатный.

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