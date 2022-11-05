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Читатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент после его шутки

Читатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент после его шутки

Читатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент после его шутки про дробовик
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Читатели издания New York Post (NYP) 4 ноября раскритиковали президента США Джо Байдена за его слова о готовности использовать дробовик для защиты экономики страны от рецессии.

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«Безрассудные государственные расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией и ввели нашу страну в рецессию. Только одно решение: импичмент», — написал один из них.

По мнению другого комментатора, «у старика уже не все дома».

«Если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал, чтобы он не пугал народ», — отметил он.

Еще один читатель назвал нынешнего главу Белого дома «катастрофой мирового масштаба».

«Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил», — призвал комментатор.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что в Сети выступление Байдена во Флориде окрестили «марафоном оговорок». Так, он заявил, что вступил в должность главы государства «этим летом», хотя на самом деле победил на президентских выборах в 2020 году.

В том же выступлении американский лидер перепутал Украину и Ирак, а затем, пытаясь исправить ситуацию, объяснил, что думал об Ираке, поскольку там умер его сын. Однако на самом деле Бо Байден скончался в США от онкологического заболевания.

Также глава Белого дома рассказал, что однажды разговаривал с одним из открывателей гормона инсулина, хотя оба ученых, о которых он мог говорить, умерли еще до его рождения.

Кроме того, Байден оговорился, обратившись к публике со словами «геи и джентльмены» вместо «леди и джентльмены».

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