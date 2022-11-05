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Боец ММА Минеев ответил на обвинения Родригеса в употреблении допинга

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Фото: РЕН ТВ
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Боец ММА Владимир Минеев ответил своему сопернику бразильцу Фернандо Родригесу, который обвинил его в применении допинга. Об этом сам спортсмен рассказал 5 ноября в ходе тренировки перед поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Фернандо Родригес раскачивает интерес к нашему бою такими банальными обвинениями, при этом пытаясь отрицать очевидное. Фернандо, ну все понимают, глядя на тебя, что ты с химией знаком не понаслышке. К чему вообще все эти разговоры — просто выходи в ринг 18 ноября», — заявил Минеев, отметив, что на ринге будет понятно, кто на что способен.

Днем ранее стало известно, что предстоящий поединок с бразильцем Минеев посвятил своему погибшему брату.

Минеев для подготовки к бою изучает видеозапись последнего поединка Родригеса, в котором тот победил его приятеля российского бойца Гаджи Наврузова.

Бой между Минеевым и Родригесом состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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