«Зенит» проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» на своем поле проиграл «Ахмату» в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Об этом сообщает в субботу, 5 ноября, издание «Спорт-Экспресс».

Это стало первым поражением петербургского клуба в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ахмат» открыл счет в самом начале матча — на 50-й секунде голом полузащитника Евгения Харина.

Разрыв в счете увеличил на 8-й минуте нападающий грозненского клуба Мохамед Конате.

Во втором тайме петербуржцы не смогли сравнять счет и отыграться, забив лишь один гол. Его забил полузащитник Андрей Мостовой.

Тем не менее «Зенит» сохраняет первое место в турнирной таблице РПЛ, имея 39 очков.

«Ахмат» после победы над питерским клубом поднялся на пятую строчку рейтинга, набрав 26 очков.

Ранее, 1 ноября, Российский футбольный союз (РФС) сообщил о переносе игр пятого и шестого групповых этапов Кубка России из-за товарищеских матчей сборной России на 22–23 ноября и 26–27 ноября соответственно. Решение о возможности переноса матчей было принято бюро исполкома РФС на заседании 19 сентября с условием, что оно активируется, если сборная России будет проводить в ноябре товарищеские матчи. Ранее с просьбой о переносе матчей в РФС обратилась Российская премьер-лига.