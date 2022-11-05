«Известия» показали взломанные двери и танцпол сгоревшего клуба в Костроме

Корреспондент «Известий» Иван Литомин побывал внутри сгоревшего в Костроме клуба «Полигон». Также он показал эвакуационные выходы, некоторые из которых в момент ЧП были закрыты.

«Вот это один из выходов кафе «Полигон». И видно, что на момент возгорания он, скорее всего, был закрыт, потому что тем, кто пытался оттуда эвакуироваться, во время пожара пришлось выбивать стекло», — рассказал Литомин.

Кроме того, корреспондент указал, что клуб был построен из горючих материалов — деревянных досок, ДСП. Изнутри заведение выгорело практически полностью.

«Предположительно, здесь и начался тот самый конфликт, после которого один из его участников решил запустить петарду прямо в потолок. Здесь сейчас всё затоплено водой, поэтому передвигаемся вот так вот аккуратно по диванам», — рассказал Литомин.

Он указал, что прямой выход с танцпола был закрыт — на двери видны следы от взлома.

Возгорание в заведении на Никитской улице в Костроме началось в субботу ночью. По последним данным МЧС, жертвами пожара стали 13 человек. Также сообщалось о пяти пострадавших. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

Источники «Известий» сообщали, что перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Позже мужчину задержали, им оказался 23-летний Станислав Ионкин. Свою вину он признал.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье о причинении смерти по неосторожности и о ненадлежащем оказании услуг. Также 5 ноября СКР сообщил о задержании двух человек после ЧП.