Корреспондент «Известий» показал сгоревший клуб «Полигон» изнутри

Корреспондент «Известий» Михаил Емелин 5 ноября побывал внутри сгоревшего костромского клуба «Полигон».

Он показал последствия пожара и то, как здание выглядит изнутри.

«Неудивительно, что пламя здесь распространилось очень быстро — сверху деревянные перекрытия. Они полностью выгорели», — сообщил Емелин.

Как видно на кадрах, эвакуационный выход был закрыт.

Возгорание в заведении началось в субботу ночью на Никитской улице в Костроме. По последним данным МЧС, жертвами пожара стали 13 человек. Также сообщалось о пяти пострадавших.

Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

Источники «Известий» сообщали, что перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Позже мужчину задержали, им оказался 23-летний Станислав Ионкин. Свою вину он признал.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье о причинении смерти по неосторожности и о ненадлежащем оказании услуг. Также 5 ноября СКР сообщил о задержании двух человек после ЧП.