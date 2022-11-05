Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны ЕС начали начали использовать газ из подземных хранилищ
Мир
В Китае назвали дурным знаком заявление Зеленского об участии в саммите G20
Мир
СМИ сообщили о претендентке на пост генсека НАТО с украинскими корнями
Мир
Многотысячный марш за прекращение поставок вооружения Украине проходит в Риме
Мир
В Иране заявили о поставке беспилотников в РФ до начала конфликта на Украине
Мир
В США призвали отобрать у России остров Врангеля
Общество
Траур по погибшим в «Полигоне» объявлен в Костромской области 7 ноября
Происшествия
Устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину
Мир
В НАТО указали на сохранение рисков приостановки работы зернового коридора
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело после подрыва монумента «Родина-мать» в Николаеве
Общество
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Мир
В МИД РФ назвали аморальным неприятие в ЕС резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Страны ЕС начали начали использовать газ из подземных хранилищ

Пять стран ЕС начали тратить запасы газа из подземных хранилищ из-за начала зимнего сезона
0
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша перешли к отбору газа из подземных газовых хранилищ (ПХГ), что свидетельствует об официальном открытии зимнего отопительного сезона в Европе. Об этом сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.

Беззапасный режим: ЕС может не хватить газа на зиму
Когда в европейских хранилищах закончится голубое топливо и чем это грозит

Обращению к запасам газа способствовала холодная погода, которая установилась в европейском регионе в последние дни. По итогам на 3 ноября прирост запасов газа составил 0,03%, а уровень отбора ресурса достиг 78% от параллельно продолжающейся закачки.

Биржевые цены на газ отреагировали на извлечение запасов топлива со стороны крупнейших рынков ЕС ростом котировок, передает «Газета.Ru».

Так, контракт с поставкой «на день вперед» (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $583 за тысячу кубометров, что вдвое больше по сравнению с данными в середине недели ($225), уточняется в статье.

Ранее, 31 октября, Федеральное сетевое агентство (ФСА) Германии сообщило о почти стопроцентном заполнении газохранилищ в стране. Несмотря на это, ФСА подчеркивало необходимость экономии газа. В отчете организации отмечалось, что ситуация в энергетической сфере страны остается напряженной и исключать дальнейшего ухудшения ситуации нельзя.

12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. По его словам, по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа. В Германии при этом газа в ПХГ хватит лишь на 2–2,5 месяца.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин предрек ФРГ экономический кризис при отказе от российского газа. Желание Германии отказаться от российского газа, по его мнению, свидетельствует о готовности страны следовать русофобским указаниям США.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022