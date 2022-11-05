Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша перешли к отбору газа из подземных газовых хранилищ (ПХГ), что свидетельствует об официальном открытии зимнего отопительного сезона в Европе. Об этом сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.

Обращению к запасам газа способствовала холодная погода, которая установилась в европейском регионе в последние дни. По итогам на 3 ноября прирост запасов газа составил 0,03%, а уровень отбора ресурса достиг 78% от параллельно продолжающейся закачки.

Биржевые цены на газ отреагировали на извлечение запасов топлива со стороны крупнейших рынков ЕС ростом котировок, передает «Газета.Ru».

Так, контракт с поставкой «на день вперед» (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $583 за тысячу кубометров, что вдвое больше по сравнению с данными в середине недели ($225), уточняется в статье.

Ранее, 31 октября, Федеральное сетевое агентство (ФСА) Германии сообщило о почти стопроцентном заполнении газохранилищ в стране. Несмотря на это, ФСА подчеркивало необходимость экономии газа. В отчете организации отмечалось, что ситуация в энергетической сфере страны остается напряженной и исключать дальнейшего ухудшения ситуации нельзя.

12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. По его словам, по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа. В Германии при этом газа в ПХГ хватит лишь на 2–2,5 месяца.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин предрек ФРГ экономический кризис при отказе от российского газа. Желание Германии отказаться от российского газа, по его мнению, свидетельствует о готовности страны следовать русофобским указаниям США.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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