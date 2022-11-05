Опубликованы кадры начала пожара в клубе «Полигон»

В распоряжении «Известий» есть видео из ночного клуба «Полигон» в Костроме, где в ночь на субботу произошел пожар.

На кадрах видно, как в заведении горит и осыпается потолок, кричат люди.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» произошел в ночь на субботу. В ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин, по некоторым данным, запустил устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра. Погибли 13 человек.

Подозреваемый в использовании пиротехнического средства и директор фирмы, которая организовывала работу заведения, задержаны.

Один из пострадавших рассказал «Известиям», что в здании не было эвакуационных выходов. В МЧС пояснили, что не проводили проверок в «Полигоне», поскольку его собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия. В то же время депутат Госдумы Анатолий Выборный в беседе с «Известиями» подчеркнул, что даже микробизнес не освобожден от противопожарных проверок.

Эксперт Константин Кузнецов, в свою очередь, заявил «Известиям», что клуб понесет уголовную ответственность за блокировку эвакуационных выходов. Чтобы подобные ситуации не повторялись, он предложил ввести в России обязательное страхование от пожара. Тогда за устранение замечаний в области пожарной безопасности будут бороться страховые компании, финансово заинтересованные в этом, пояснил эксперт.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил 7 ноября в регионе днем траура по погибшим.