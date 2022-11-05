Эксперт заявил об ответственности клуба в Костроме за блокировку выходов

Клуб «Полигон», во время пожара в котором погибли 13 человек, понесет уголовную ответственность за блокировку эвакуационных выходов. Об этом в беседе с «Известиями» заявил ведущий эксперт научно-производственной компании «Фонд пожарной безопасности» Константин Кузнецов.

«Ответственность понести должны обязательно: блокирование эвакуационных выходов категорически запрещено. И при возбуждении уголовного дела по факту гибели людей в отношении лиц, допустивших нарушение, устанавливается уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ», — рассказал он.

По словам специалиста, допускается лишь блокировка выходов электромагнитными замками, которые при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации немедленно разблокируются, позволяя людям покинуть опасное помещение.

Комментируя информацию о том, что МЧС не проводило проверки в «Полигоне» с 2019 года из-за моратория в отношении малого бизнеса во время пандемии, эксперт отметил, что инспекции необходимы. По его мнению, проверки заставляют арендаторов и владельцев помещений более качественно выполнять требования пожарной безопасности, но малоэффективны в отношении тех предпринимателей, которые не интересуются этим вопросом и стремятся избежать инспекций.

Тем не менее Кузнецов пришел к выводу, что главный выход — не увеличение количества проверок и не ужесточение штрафов за нарушения, а введение в России обязательного страхования от пожара.

«И тогда уже не государственные структуры, а страховые компании — и не за государственный счет, а за свой собственный — будут бороться за устранение замечаний в области пожарной безопасности, иначе они просто разорятся», — заключил он.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» произошел в ночь на субботу. В ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин запустил устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра. Погибли 13 человек.

Подозреваемый в использовании пиротехнического средства в помещении и директор фирмы, которая организовывала работу заведения, задержаны.

Один из пострадавших рассказал «Известиям», что в здании не было эвакуационных выходов. В МЧС сообщили, что не проводили проверок в «Полигоне», поскольку его собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия. В то же время депутат Госдумы Анатолий Выборный в беседе с «Известиями» подчеркнул, что даже малый и микробизнес не освобожден от противопожарных проверок.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил 7 ноября в регионе днем траура по погибшим.