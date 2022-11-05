Очевидцы рассказали о пожаре в клубе «Полигон»

Жители Костромы, ставшие очевидцами пожара в ночном клубе «Полигон», рассказали «Известиям» 5 ноября о произошедшем.

Как рассказал местный житель Иван Клочков, пламя было сильным.

«Полыхало сильно. Пламя было ужас просто. И горело сразу с нескольких сторон, причем и здесь», — рассказал Клочков.

Он предположил, что пожар мог произойти из-за пиротехнического патрона, если он залетел за кровлю. По словам Клочкова, у центрального входа в заведение установлена рамка, через которую невозможно пролезть.

«Скорее всего, основная масса здесь и скопилась. Рамка большая, тяжелая. Скорее всего, из-за этого. Проходы внутри извилистые — тяжело выбраться, особенно когда такое задымление. Дымом всю улицу заволокло», — добавил мужчина.

Анна Корсакова, живущая в доме напротив «Полигона», рассказала, что ночью проснулась от запаха гари. Выглянув в окно, Корсакова и ее муж увидели пожар.

«Загорелось в нескольких местах. Я видела только скопление людей: все визжали, кричали, кто-то распивал спиртные напитки», — рассказала она.

Возгорание в заведении на Никитской улице в Костроме началось в субботу ночью. По последним данным МЧС, жертвами пожара стали 13 человек. Также сообщалось о пяти пострадавших.

Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

Источники «Известий» сообщали, что перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Позже мужчину задержали, им оказался 23-летний Станислав Ионкин. Свою вину он признал.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье о причинении смерти по неосторожности и о ненадлежащем оказании услуг. Также 5 ноября СКР сообщил о задержании двух человек после ЧП.