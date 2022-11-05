Le Figaro рассказала о мерзнущих и голодающих французских военных

Французские военные, находящиеся в Румынии в рамках миссии по безопасности восточного фланга НАТО, мерзнут, голодают и страдают от клопов. Об этом заявили депутаты от партии Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция» Бастьян Лашо и Орельян Сантул.

«Наши солдаты мерзнут и голодают», — цитирует их газета Le Figaro.

По словам депутатов, ситуация с логистикой и поддержкой сложная: у французских военных в Румынии весьма скудное питание, палатки отапливаются не всегда. С санитарными условиями тоже всё плохо: военнослужащих мучают постельные клопы.

«Речь шла об оборонительной миссии сдерживания, а не о боевом задании, так что никакой аргумент о неприхотливости больше нельзя привести», — заявили парламентарии.

Депутаты отметили, что могут доложить о ситуации главе комиссии по обороне в парламенте.

Ранее, 21 октября, CBS News сообщил, что командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта. По данным телеканала, дивизия размещена в Румынии для участия в военных учениях.

Как 26 октября отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чем ближе американские войска к границам, тем больше опасность для России.

Миссия по безопасности восточного фланга НАТО стартовала 28 февраля в ответ на спецоперацию РФ по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Сейчас в Румынии в рамках миссии находятся 350 военных из Франции.