Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране заявили о поставке беспилотников в РФ до начала конфликта на Украине
Мир
В США призвали отобрать у России остров Врангеля
Общество
Траур по погибшим в «Полигоне» объявлен в Костромской области 7 ноября
Происшествия
Устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину
Мир
В НАТО указали на сохранение рисков приостановки работы зернового коридора
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело после подрыва монумента «Родина-мать» в Николаеве
Общество
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Мир
В МИД РФ назвали аморальным неприятие в ЕС резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Мир
Адмирал США указал на угасающую роль страны в мире из-за конфликта на Украине
Общество
Умер бывший первый вице-мэр Москвы Петр Аксенов
Мир
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Мир
Власти стран Прибалтики захотели изолировать Россию от Евросоюза

Le Figaro рассказала о мерзнущих и голодающих французских военных

0
Фото: Global Look Press/Cristel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французские военные, находящиеся в Румынии в рамках миссии по безопасности восточного фланга НАТО, мерзнут, голодают и страдают от клопов. Об этом заявили депутаты от партии Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция» Бастьян Лашо и Орельян Сантул.

На границах — тучи: группировка НАТО в Европе увеличилась в 2,5 раза
В каких странах стоят силы альянса и чем отвечают Россия и Белоруссия

«Наши солдаты мерзнут и голодают», — цитирует их газета Le Figaro.

По словам депутатов, ситуация с логистикой и поддержкой сложная: у французских военных в Румынии весьма скудное питание, палатки отапливаются не всегда. С санитарными условиями тоже всё плохо: военнослужащих мучают постельные клопы.

«Речь шла об оборонительной миссии сдерживания, а не о боевом задании, так что никакой аргумент о неприхотливости больше нельзя привести», — заявили парламентарии.

Депутаты отметили, что могут доложить о ситуации главе комиссии по обороне в парламенте.

Ранее, 21 октября, CBS News сообщил, что командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта. По данным телеканала, дивизия размещена в Румынии для участия в военных учениях.

Как 26 октября отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чем ближе американские войска к границам, тем больше опасность для России.

Миссия по безопасности восточного фланга НАТО стартовала 28 февраля в ответ на спецоперацию РФ по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Сейчас в Румынии в рамках миссии находятся 350 военных из Франции.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022