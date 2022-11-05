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ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Херсону

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Фото: Global Look Press/Sgt. James Hobbs
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Украинские войска обстреляли Херсон, выпустив по городу шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как рассказали 5 ноября экстренные службы Херсонской области, четыре снаряда удалось сбить российской системе противовоздушной обороны (ПВО).

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«Киевский режим в 15:25 обстрелял город Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS. Четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации», — указано в сообщении экстренных служб.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что проживающих в Херсоне мирных жителей нужно убрать из зоны боевых действий, так как гражданское население не должно страдать от обстрелов, а также наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий, связанных с военными действиями.

Тогда же стало известно, что жителей Херсона и правобережной части Херсонской области перевезли на понтонной переправе на левый берег Днепра. По словам командира инженерного соединения Южного военного округа, ежедневно его подразделение перевозит через реку около 1,2 тыс. автомобилей и 5 тыс. гражданских лиц.

3 ноября корреспондент «Известий» Наталия Графчикова побывала на паромной переправе в Херсоне. Один из водителей отметил важность работы переправы, поскольку с ее помощью осуществляется не только вывоз населения, но и происходит доставка необходимых товаров для тех, кто остался в Херсоне.

2 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 из них были сбиты системами ПВО. Тогда же отмечалось, что неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир РБТ-1 «Ридса», который перевозил мирных жителей на левый берег Днепра, при подходе судна к набережной Голая Пристань. Подозреваемых ищут.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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