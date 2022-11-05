Немцы уличили Зеленского во лжи после заявления о России

Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о том, что Россия якобы вводит в заблуждение весь мир, говоря о своей готовности к переговорам, беспардонно врет. С такой критикой в адрес украинского лидера выступили читатели немецкого издания Zeit 5 ноября.

«Этот парень обвиняет Россию во лжи, в то время как сам запрещает вести переговоры с Путиным? Он смеется над нами? Кому-то пора в отпуск», — заявил один из пользователей.

«Я что-то пропустил? Я недавно читал, что это Украина сейчас не видит места для переговоров. Этого актера пора заменить на более ответственного главу государства», — выразил мнение другой комментатор.

Другие подписчики отметил, что позиция Зеленского выглядит «максимально странной», когда он, отказываясь от переговоров с Москвой, потом сам же в этом и обвиняет власти РФ. К тому же он посылает украинцев на верную смерть, игнорируя гарантии безопасности, о которых до этого много лет заявляла Россия.

«Объясните Зеленскому, что конфликт нужно решать с помощью дипломатии, тем более когда ты не в самой сильной позиции. Либо намекните США, чтобы назначили нового президента Украины и сместили этого клоуна», — сыронизировал еще один читатель.

Накануне читатели немецкого журнала Spiegel посчитали трусостью отказ Зеленского участвовать в саммите G20 вместе с российским лидером Владимиром Путиным. Они отметили, что президенту Украины не хватает мужества для встречи с Путиным после стольких оскорблений в адрес как самого президента РФ, так и россиян. Другие комментаторы упрекнули Зеленского в отсутствии политической зрелости и порекомендовали ему повзрослеть.

Ранее, 31 октября, Путин заявил, что для достижения результата в конфликте с Украиной нужно сесть за стол переговоров. При этом киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой, указал он.

4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным. Комментируя текст документа, издание «Страна.ua» отметило, что возможность для переговоров с РФ остается, поскольку там говорится только о Путине, а не о российской власти в целом, в том числе и нынешней.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».