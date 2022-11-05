Военный эксперт прокомментировал возможность использования войск США на Украине

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки уже играют ключевую роль в конфликте на Украине. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» военный эксперт Юрий Кнутов в субботу, 5 ноября.

«Без участия военных из США Украина давно бы уже потерпела поражение, и киевский режим вынужден был бы капитулировать», — отметил Кнутов.

Это, по его словам, касается и поставок американского вооружения, и непосредственного участие военных США в боевых действиях в качестве советников вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Именно эти факторы позволяют киевскому режиму до сих пор сопротивляться и пытаться даже проводить какие-то контрнаступательные действия».

Эксперт обратил внимание на тот факт, что ни системы HIMERS, ни другое сложное вооружение, поставляемое с Запада на Украину, не могут эксплуатироваться украинскими военными без контроля американцев, которые приезжают в зону боевых действий под видом добровольцев.

Кнутов также указал на существенную помощь со стороны США в информационном обеспечении киевского режима.

«Без американских спутников и разведывательных самолетов Украина не могла бы произвести ни одну серьезную наступательную операцию. Эти спутники и самолеты в режиме онлайн передают Киеву информацию о местоположении российских войск», — сказал он.

Таким образом, по словам эксперта, де-факто США уже масштабно и серьезно участвуют в конфликте.

Кнутов заметил, что это подтверждают и последние сообщения командующего 101-й военной десантной дивизией США, одна часть которой прибыла в Румынию, а вторая часть в Польшу, о том, что они готовы в любой момент выдвинуться на Украину.

«Это говорит о том, что такой приказ Пентагона действительно получен и американская армия находится в одном шаге от прямого участия в конфликте на стороне киевского режима» — отметил Кнутов.

Эксперт пояснил, что это связано это с тем, что Киев несет в последнее время очень большие потери.

«А как мы знаем, ведущие американские политики США неоднократно заявляли о том, что Штаты готовы вступить в войну, если Украины начнет решительно проигрывать. Похоже, что это решительное поражение мы в данный момент и наблюдаем», — сказал эксперт.

Он указал на кризис в украинской энергетике, вызванный выводом из строя узлов связи и инфраструктурных объектов, который Россия осуществляет при помощи ударов высокоточных ракет и беспилотной авиации.

«В целом, непосредственное участие военных США в конфликте — это очень опасная тенденция, которая может привести к третьей мировой войне», — заключил эксперт.

Накануне, 4 ноября экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор допустил введение войск США на Украину. Он допустил, что президенту США Джо Байдену не понадобится одобрение конгресса для реализации этой инициативы, если глава Белого дома решится на это.

Белый дом неоднократно, с февраля 2022 года, отвергал возможность участия американских военных в конфликте вокруг Украины. Об этом же 24 октября напомнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заметил 26 октября, что США всё больше вовлекаются в конфликт на Украине, которую Америка превратила «в поле битвы с Россией».

К тому же командиры размещенной в Румынии 101-й дивизии Воздушно-десантных войск США 22 октября заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта.

21 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что в последнее время Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всего НАТО и ряда других недружественных стран.

В тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию РФ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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