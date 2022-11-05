Командир «Ахмата» отметил стабилизацию ситуации в районе Сватово — Кременная

Обстановка на участке Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) стабилизировалась. Об этом 5 ноября заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Сейчас с территории Чеченской Республики продолжают поступать добровольческие отряды. Мы будем наращивать там свои силы и средства. На данный момент продвижение противника жестко остановлено. Ведется детальная работа по выявлению и уничтожению противника на участке Сватово — Кременная — Чернопоповка», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее, 3 ноября, стало известно, что вооруженные силы Украины попытались прорваться в сторону Кременной и были разбиты. В МВД ЛНР рассказали, что националисты в составе 200 человек и 10 единиц бронетехники пытались по лесному массиву пройти в сторону этого города. Армия РФ нанесла по ним артиллерийский удар из ствольной артиллерии.

В МВД ЛНР тогда подчеркнули, что любое скопление личного состава и техники ВСУ на сватовском направлении незамедлительно уничтожается, напоминает «Газета.Ru».

До этого, 29 октября, в МВД ЛНР сообщили, что российские войска пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону под Сватово и Кременной. Боевики пытаются всё больше и больше вклиниться в подразделения армии РФ большими и малыми группами, с бронегруппами, но безуспешно.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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