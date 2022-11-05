Ракету для американской лунной программы установили на стартовую площадку

В США установили на стартовую площадку ракету для полета к Луне. Старт миссии «Артемида-1» запланирован на 14 ноября. Первоначально ракета должна была полететь 29 августа, передает телеканал «Известия». Специалисты обнаружили утечку жидкого водорода при заправке первой ступени SLS, старт пришлось отменить. Затем старт неоднократно переносился по разным причинам.

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