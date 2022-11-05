Корреспондент «Известий» рассказала про ночной клуб «Полигон»

По словам местных, в клубе «Полигон» в Костроме были постоянные дебоши, пьянки и драки. Об этом в субботу, 5 ноября, рассказала корреспондент «Известий» Мария Зверева.

«И в эту ночь те, кто был в здании в момент пожара, были в алкогольном опьянении. Поэтому, когда ринулись спасаться, началась паника. Особенно когда оказалось, что большинство пожарных выходов были закрыты», — сказала она.

Зверева подчеркнула, что спасателям первым делом пришлось взламывать двери, чтобы люди смогли выбраться на улицу.

Ранее в этот день стало известно, что гости жаловались на постоянные драки и на нарушения пожарной безопасности в клубе.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, еще пять пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

Позже источники «Известий» сообщали, что перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Позже мужчину задержали, им оказался 23-летний Станислав Ионкин.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье о причинении смерти по неосторожности и о ненадлежащем оказании услуг.