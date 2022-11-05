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Американский экономист призвал Европу изменить позицию по отношению к России

Американский экономист Сакс призвал Европу изменить позицию по отношению к России
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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Европа может получить в рамках своих границ «новый Афганистан» в лице Украины, если не изменит нынешнюю позицию по отношению к России и не вернется за стол переговоров. Об этом заявил 2 ноября американский экономист Джеффри Сакс, указав, что страны Евросоюза (ЕС) могут пострадать от своих же собственных действий.

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«Европа была чемпионом дипломатии. Но теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить [президента РФ Владимира] Путина! Мы не ведем переговоров! И так далее. Такой подход очень опасен для ЕС», — заявил Сакс португальскому телеканалу RTP.

Подобную политику в отношении России экономист назвал главной ошибкой. По его мнению, разрешить украинский конфликт было бы возможно, если бы США и Европа вели переговоры, а Брюссель действовал был не по американской повестке, а по своему собственному разуму. Однако нынешние действия властей ЕС скорее всего приведут к тому, что Украина будет разрушена, считает Сакс.

«Перед началом конфликта я сказал, что если США будут продолжать в том же духе, Украина превратится в следующий Афганистан. Потому что мы так любили Афганистан, что разрушили его. Это американский стиль», — резюмировал экономист.

Ранее, 2 ноября, министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что действия Европейского союза спровоцировали перерастание конфликта на Украине в проблему глобального масштаба. По мнению министра, только Россия и США способны выработать решение глобальной проблемы на долгосрочную перспективу. Варга также отметила, что если бы экс-президент США Дональд Трамп и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель остались у власти, ситуация на Украине сохранила бы локальный характер.

29 октября экс-подполковник американской армии Дэниел Дэвис потребовал от властей объяснить, почему НАТО во главе с США продолжает наращивать присутствие в Восточной Европе и размещать войска рядом с Украиной. По мнению Дэвиса, конфликт между Украиной и Россией никоим образом не угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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