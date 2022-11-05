Власти Германии готовят жителей к отключению электричества

В Германии жителей начали подготавливать к отключению электричества. Гражданам посоветовали заранее купить резервную канистру с бензином, передает телеканал «Известия». Власти также напомнили, что необходимо приобрести продукты длительного хранения. Населению, кроме того, рекомендовали снять наличные на случай перебоев в работе банкоматов. Ранее сообщалось, что в Германии на несколько часов регулярно планируют отключать электричество. Меру приняли для экономии энергоресурса из-за кризиса.

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