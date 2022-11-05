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ВС РФ уничтожили свыше 140 украинских военных при попытке атаки в ЛНР

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели поражение при попытке атаковать российские позиции около села Куземовка в Луганской Народной Республике. Об этом 5 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения», — сказал он на брифинге.

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Кроме того, по словам Конашенкова, в ходе сорванной атаки ВСУ в направлениях Стельмаховки, Площанки и Кременной в ЛНР погибли более 60 украинских военнослужащих. ВСУ нанесено поражение и в районах Новомихайловки, Павловки и Времевки в Донецкой Народной Республике, там погибли свыше 120 украинских военных.

Атаковать российские позиции ВСУ пытались и в Херсонской области, однако тоже неудачно, отметил официальный представитель Минобороны РФ. Там уничтожено более 80 украинских военнослужащих.

Помимо этого, в Купянске Харьковской области поражен пункт управления СБУ, а в Вольнянске Запорожской области — база хранения вооружения и военной техники. Уничтожены также шесть складов с оружием украинской армии в ДНР и Херсонской области.

Также Конашенков рассказал об уничтожении одного ракетного комплекса ВСУ «Бук-М1» и одного С-300.

Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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