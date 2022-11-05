Подозреваемый виновник пожара в «Полигоне» не оказал сопротивления при задержании
Подозреваемый виновник пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме, не оказал сопротивления при задержании. Об этом 5 ноября рассказали в правоохранительных органах.
«Задержан подозреваемый недалеко от места ЧП. Сопротивления сотрудникам полиции он не оказывал. Мужчина будет направлен на экспертизу», — цитирует ТАСС слова правоохранителей.
Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел в ночь на субботу. По последним данным, погибли 15 человек, еще пятеро пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Открытое горение ликвидировано.
По данным «Известий», около 03:00 часов в ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин привел в действие пусковое устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра, что и могло стать причиной возгорания. Позже мужчину задержали.
Установлено, что владельцем ТЦ, где находится сгоревшее кафе, является депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Сотрудники МЧС РФ не проводили проверок в заведении, поскольку собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия.
Также стало известно, что гости заведения жаловались на постоянные драки и на нарушения пожарной безопасности.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.