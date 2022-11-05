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Подозреваемый виновник пожара в «Полигоне» не оказал сопротивления при задержании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подозреваемый виновник пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме, не оказал сопротивления при задержании. Об этом 5 ноября рассказали в правоохранительных органах.

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Есть жертвы, десятки людей пострадали

«Задержан подозреваемый недалеко от места ЧП. Сопротивления сотрудникам полиции он не оказывал. Мужчина будет направлен на экспертизу», — цитирует ТАСС слова правоохранителей.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел в ночь на субботу. По последним данным, погибли 15 человек, еще пятеро пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Открытое горение ликвидировано.

По данным «Известий», около 03:00 часов в ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин привел в действие пусковое устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра, что и могло стать причиной возгорания. Позже мужчину задержали.

Установлено, что владельцем ТЦ, где находится сгоревшее кафе, является депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Сотрудники МЧС РФ не проводили проверок в заведении, поскольку собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия.

Также стало известно, что гости заведения жаловались на постоянные драки и на нарушения пожарной безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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