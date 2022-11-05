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В НАТО указали на сохранение рисков приостановки работы зернового коридора

Генсек НАТО Столтенберг: риски приостановки работы зернового коридора сохраняются
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Фото: ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB
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Из-за ситуации на Украине риски приостановки работы зернового коридора сохраняются. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с NTV в субботу, 5 ноября.

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«Поскольку конфликт продолжается, риски будут оставаться. Однако, для преодоления продовольственного кризиса украинское зерно должно поступать в мир», — сказал Столтенберг. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он также выразил признательность и благодарность Турции и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану «за усилия по достижению и повторному выполнению соглашения о зерне».

До этого, 3 ноября, во время телефонного разговора с Гутерришем, Эрдоган заявил, что необходимо заняться вопросом продления зерновой сделки. В свою очередь генсек ООН поблагодарил президента Турции за его усилия по восстановлению зернового коридора.

2 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что вопрос продления сделки, которая была заключена 22 июля на 120 дней, будет рассмотрен в срок до 18 ноября. Он отметил, что решение будет приниматься в зависимости от реализации всех ее пунктов, включая и российскую часть.

Ранее в тот же день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. Он уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке в тот же день в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии Киева будут нарушены.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе 29 октября.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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