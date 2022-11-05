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Бастрыкин поручил возбудить дело после подрыва монумента «Родина-мать» в Николаеве

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Фото: t.me/novosti_n
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа монумента «Родина-мать» в городе Николаеве на юге Украины и провести расследование. Об этом сообщается 5 ноября в Telegram-канале СК России.

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Обелиск «Родина-мать», который располагался в сквере с мемориальным комплексом жертвам Второй мировой войны, взорвали в Николаеве 3 ноября.

«В рамках расследования будут приняты меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления», — говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного комитета оценят действия тех, кто участвовал в демонтаже мемориала.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг в Николаеве неизвестные злоумышленники взорвали обелиск «Родина-мать», посвященный памяти погибших в период Великой Отечественной войны. СМИ опубликовали фотографии с места происшествия, на которых видно, что каменный обелиск разрушен до основания. На месте инцидента работали сотрудники оперативных служб.

2 ноября в Одессе вандалы надели мешок красного цвета на памятник российской императрице Екатерине II. При этом на руку скульптуры была намотана веревка с петлей, а постамент под памятником облит красной жидкостью.

25 августа стало известно о предложении замглавы Одессы Павла Вугельмана дерусифицировать более 200 улиц города. По его словам, существует интерактивная карта Украины, на которой отмечены все улицы, подлежащие переименованию.

24 июля во Львове демонтировали монумент славы Советской армии, открытый в 1970 году. Монумент славы Советской армии посвящен победе над нацизмом. Он изображает солдата и Родину-мать.

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