Бастрыкин поручил возбудить дело после подрыва монумента «Родина-мать» в Николаеве

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа монумента «Родина-мать» в городе Николаеве на юге Украины и провести расследование. Об этом сообщается 5 ноября в Telegram-канале СК России.

Обелиск «Родина-мать», который располагался в сквере с мемориальным комплексом жертвам Второй мировой войны, взорвали в Николаеве 3 ноября.

«В рамках расследования будут приняты меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления», — говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного комитета оценят действия тех, кто участвовал в демонтаже мемориала.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг в Николаеве неизвестные злоумышленники взорвали обелиск «Родина-мать», посвященный памяти погибших в период Великой Отечественной войны. СМИ опубликовали фотографии с места происшествия, на которых видно, что каменный обелиск разрушен до основания. На месте инцидента работали сотрудники оперативных служб.

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24 июля во Львове демонтировали монумент славы Советской армии, открытый в 1970 году. Монумент славы Советской армии посвящен победе над нацизмом. Он изображает солдата и Родину-мать.