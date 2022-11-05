СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Два взрыва прогремели в Николаеве. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

«Из Николаева приходит информация о том, что взрывы продолжаются — об этом в местных пабликах сообщали дважды за последние 20 минут», — говорится в Telegram-канале издания.

Сообщения появились сразу после того, как в городе был объявлен отбой воздушной тревоги.

Кроме того, в Киеве и семи областях Украины начались аварийные отключения электричества. Как сообщили в «Укрэнерго», отключения начались также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

«Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено», — говорится в сообщении компании в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В компании пояснили, что это связано с большим потреблением электричества, и вновь призвали граждан экономить электроэнергию.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую область.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны. В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что новые удары по территории Украины отчасти стали ответом на теракт киевских властей против кораблей в Севастополе.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Тогда президент России указал, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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