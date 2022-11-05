Допрошен директор фирмы, которая организовывала работу сгоревшего клуба «Полигон»

Следственный комитет (СК) РФ по Костромской области продолжает устанавливать обстоятельства гибели людей при пожаре в клубе «Полигон» в субботу, 5 ноября. На данный момент допрошена директор ООО «Империя», которая организовывала работу клуба.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

На месте пожара продолжает работать следственная группа в составе следователей и криминалистов. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее в этот день источники «Известий» сообщили, что перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Мужчину задержали.

Чуть позднее стало известно имя задержанного. По информации «Известий», им оказался Станислав Ионкин. По некоторым данным, в ходе конфликта с посетителями заведения он произвел пуск из пускового устройства «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, еще пять пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.