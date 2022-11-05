Очевидица рассказала о начале пожара в клубе «Полигон» в Костроме

Очевидица пожара в развлекательном центре «Полигон» в Костроме Ирина рассказала «Известиям» о начале возгорания.

По ее словам, до того, как началось задымление, на танцплощадке включился свет и была видна драка.

«После этого свет выключился, кто-то кинул дымовую шашку. Мы даже не видели, кто это кинул. Но это была не петарда, она даже не бахнула», — рассказала Ирина.

После этого, по ее словам, всё помещение оказалось задымлено, но огня не было.

«Огонь мы увидели, когда уже были на улице, куда меня буквально вытолкнул мой молодой человек, я даже не помню, как оказалась на улице», — сказала она.

Ирина также рассказала, что дым в помещении был настолько едким, что сильно резало глаза и было нечем дышать.

До этого в субботу источники «Известий» сообщили, что перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Ранее посетители центра часто жаловались на драки и нарушения пожарной безопасности в клубе.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, еще пять пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.