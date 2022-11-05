Умер бывший первый вице-мэр Москвы Петр Аксенов

Бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов скончался в возрасте 76 лет. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

«С именем Петра Николаевича Аксенова навеки будут связаны возведенные под его руководством современные жилые районы столицы, новые социальные и промышленные объекты, парки и магистрали», — говорится в Telegram-канале палаты.

Отмечается, что Аксенов отдал Москве более 50 лет жизни, пройдя путь от рабочего на стройке до руководителя.

«Московская торгово-промышленная палата глубоко скорбит и приносит глубокие соболезнования родным, близкими и коллегам Аксенова», — сообщили в МТПП.

С 2002 по 2007 годы Аксенов занимал должность главы Комплекса городского хозяйства и первым заместителем мэра Москвы. Затем был первым замруководителя департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Москвы. С апреля 2011 года работал замруководителя столичного департамента строительства.