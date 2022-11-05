Адмирал США указал на угасающую роль страны в мире из-за конфликта на Украине
Конфликт на Украине показал угасающую силу американского военного сдерживания. Такое мнение выразил 4 ноября в колонке для издания The Wall Street Journal адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Чарльз Ричард.
Военный считает, что впереди Соединенные Штаты ожидает более серьезное военное столкновение, к которому страна в настоящий момент не готова.
«Конфликт на Украине продемонстрировал угасающую силу американского военного сдерживания. Факт, который слишком немногие из наших лидеров, кажется, готовы признать публично», — заявил американский адмирал.
Ричард также сравнил способность военного арсенала США с возможностями Китая. Он отметил, что, подстраиваясь под условия конфликтов, Пекин быстрее внедряет новые технологии, пишет «Газета.Ru». Кроме того, военный указал на проигранную гонку гиперзвукового оружия, признав, что России и Китаю в этом направлении уже удалось опередить США.
Ранее, 1 ноября, обозреватель Bloomberg Анджани Триведи отметила, что промышленная политика США, ключевыми составляющими которой являются производство электромобилей и аккумуляторов, потерпела неудачу, из-за чего страна не может конкурировать в этой сфере с Китаем.
23 октября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает США прекратить распространять устаревшую теорию китайской угрозы и лучше заняться выстраиванием новой концепции открытости и взаимовыгодного сотрудничества.
30 октября обозреватель гонконгской газеты South China Morning Post Кавала высказал мнение, что Соединенные Штаты могут в скором времени уступить Китаю в своем влиянии на Ближнем Востоке. Автор обращает внимание на информацию о готовящемся визите китайского лидера Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Колумнист полагает, что Китай может воспользоваться шансом занять освободившуюся «нишу» на фоне конфликта Саудовской Аравии с США из-за добычи нефти и общего снижающегося американского влияния на регион.
Ранее, 24 октября, в Совете Федерации РФ заявили, что США начали терять свою лидирующую роль в мире, так как возникло множество других геополитических и экономических полюсов.
Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».