Пожар в развлекательном центре «Полигон» в Костроме. Главное

В субботу в Костроме произошел пожар в развлекательном центре «Полигон», расположенном на Никитской улице в Костроме. По последним данным, возгорание унесло жизни 15 человек. Подробности происшествия — в материале «Известий».

Пожар в ночном клубе-кафе «Полигон» 5 ноября: пожар начался ночью

Возгорание в здании ночного клуба-кафе «Полигон» началось ночью. На место происшествия выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова. Из здания были эвакуированы 250 человек. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, в здании обвалилась кровля. По первоначальным данным сообщалось, что в результате происшествия пять человек погибли, четыре человека пострадали. В ликвидации огня задействовано 50 человек и 20 единиц техники, открытое горение было ликвидировано около 7:30 по московскому времени.

Пожар в ночном клубе-кафе «Полигон» 5 ноября: число погибших увеличивается

По мере разбирательства в ситуации стали поступать данные об увеличении жертв пожара. Сообщалось, что число погибших выросло до восьми. Через какое-то время после этого в экстренных службах добавили, что число погибших выросло до 14 человек. По последним данным, жертвами трагедии стали 15 посетителей клуба.

Также пять человек в результате пожара получили легкие травмы. Им оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что госпитализация пострадавшим не требуется. Губернатор Костромской области Сергей Ситников, выезжавший ночью на место ЧП, выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать им всю необходимую помощь.

Пожар в ночном клубе-кафе «Полигон» 5 ноября: уголовные дела

По факту трагедии следователи возбудили два уголовных дела: по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»). Для выяснения обстоятельств ЧП на место пожара также выехала комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым. По предварительным данным, пожар начался после драки, в ходе которой пьяный посетитель кафе запустил охотничью ракетницу. Мужчина объявлен в розыск.

Пожар в ночном клубе-кафе «Полигон» 5 ноября: владельцем заведения оказался депутат

Владельцем сгоревшего кафе оказался депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Как следует из данных аналитической системы «СПАРК», руководитель ночного клуба — Токунова Анна Бахтияровна (генеральный директор), бенефициар — Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы. Согласно сайту облдумы, Мирзоев начал работать в ООО «Полигон» в 2006 году. Как рассказали в МЧС России, ведомство не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия (малый бизнес). А арендатор ООО «Полигон» в 2019 году прекратил свою деятельность в ночном клубе, о чем уведомил письменно надзорный орган.

Пожар в ночном клубе-кафе «Полигон» 5 ноября: рассказы очевидцев

Спасший людей при пожаре в развлекательном центре Костромы Андрей Кузьмин рассказал «Известиям», как ему удалось выбить дверь в заведении и вывести посетителей на улицу. По его словам, у него сработала интуиция. В момент когда началось задымление, он вышел с женой и ее подругой покурить в коридор. Мужчина объяснил, что находился возле пожарного выхода, когда началась паника. Он начал на автомате выбивать дверь ногой, и люди из коридора вышли одними из первых.

Пожар в ночном клубе-кафе «Полигон» 5 ноября: мнение спасателей о том, можно ли было предотвратить трагедию

Как прокомментировал «Известиям» заслуженный спасатель России, сотрудник научно-исследовательского института противопожарной обороны, полковник, водолазный специалист, спасатель международного класса Александр Курсаков, в таких заведениях обязательно должен быть запасной выход.

«Если его не было или как сообщают выжившие, он был заблокирован, — это грубейшее нарушение. Кроме того, были сообщения, что на окнах в здании были решетки, это тоже большое нарушение. В кафе обязательно должен быть доступ к окнам, чтобы в случае ЧП их можно было открыть и выбраться через них при необходимости», — отметил спасатель.

Запуск петарды в закрытом помещении является очень опасным, заявил Курсаков. Поэтому охранники кафе обязаны были следить за тем, чтобы никто не пронес пиротехнику в заведение.

«Помещение глубокое, стены, потолок — всё рядом. Один раз запустил петарду, она ударилась и пошла рикошетить кругом. Она может и в человека попасть и убить, а может вызвать пожар, допускаю эту версию. За такое хулиганство нужно жестко наказывать», — указал специалист.

Спасатель добавил, что времени на спасение людей в такой ситуации очень мало. Критически важно, чтобы не было давки, а для этого должны быть доступны несколько выходов. В данной ситуации показательна трагедия в кафе «Хромая лошадь» в Перми, напомнил специалист, где был заблокирован запасной выход, из-за чего началась давка и многие погибли. Также владельцы помещений часто экономят на огнетушителях и других средствах тушения пожара, из-за чего гибнут люди, подытожил специалист.

Пожар в ночном клубе-кафе «Полигон» 5 ноября: отзывы посетителей

У костромского кафе, где произошла трагедия с многочисленными жертвами, была сомнительная репутация. По отзывам посетителей, в заведении проходили постоянные драки, а охранники использовали «на клиентах удушающие приемы». Общая оценка сервиса кафе на «Яндекс Картах» у него — 3,0. Как написали посетители, ремонта в здании не было несколько лет. Однако по данным базы СПАРК, последняя плановая проверка МЧС там проводилась в 2019 году, тогда нарушений не было обнаружено.

Пожар в ночном клубе-кафе «Полигон» 5 ноября: владелец пообещал оказать помощь семьям погибших

Владелец сгоревшего кафе в Костроме, областной депутат Ихтияр Мирзоев, пообещал помощь семьям погибших при пожаре. «Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — заявил журналистам парламентарий. Узнав о трагедии, Мирзоев сообщил, что искренне соболезнует родственникам жертв пожара.