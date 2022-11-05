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СК РФ опубликовал кадры с места пожара в развлекательном центре Костромы

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Фото: СК РФ
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СК РФ в субботу, 5 ноября, опубликовал кадры с места пожара в развлекательном центре Костромы.

На кадрах видно, что часть здания сильно пострадала и обгорела, пожарные тушат остатки горения.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели людей при пожаре.

Как сообщила старший помощник СУ СК по Костромской области Ольга Вакурова, на место прибыла следственная группа в составе следователей и криминалистов. Количество погибших и пострадавших еще уточняется.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего в здании обвалилась кровля. По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, еще пять пострадали. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

Как сообщили источники «Известий», перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Сейчас мужчина объявлен в розыск.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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