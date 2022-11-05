По факту пожара в Костроме возбуждено еще одно уголовное дело

После пожара в ночном клубе-кафе «Полигон» Костромы следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг. Об этом сообщили 5 ноября в прокуратуре Костромской области.

«Уголовное дело возбуждено не только по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), но и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»)», — отмечено в пресс-службе ведомства.

Для выяснения обстоятельств трагедии на место пожара также выехала комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым.

До этого в СУ СК России по Костромской области по факту гибели людей в результате пожара уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. По последним данным, количество погибших при пожаре в ночном клубе-кафе «Полигон» в Костроме увеличилось до 15 человек.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать необходимую помощь их семьям. Также отмечалось, что пять человек в результате пожара получили легкие травмы. Им оказана медицинская помощь, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Пожар произошел ранее в субботу на улице Никитская. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего на той же площади в здании обвалилась кровля. Из здания эвакуировали 250 человек. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. В ликвидации огня было задействовано 50 человек и 20 единиц техники.

Как сообщили источники «Известий», перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло стать причиной возгорания. Правоохранительные органы объявили мужчину в розыск.