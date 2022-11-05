Пользователи Twitter призвали отправить Бербок в отставку за слова о Путине

Пользователей Twitter возмутили слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о президенте РФ Владимире Путине.

4 ноября политик написала на своей странице в Twitter, что Путин упускает шанс остановить конфликт на Украине.

«254-й день <спецоперации по защите Донбасса>. Каждый день — катастрофа. А для Путина упущенная возможность поступить правильно: остановить <конфликт>», — говорится в сообщении.

Комментаторы не оценили слова Бербок и призвали ее подать в отставку.

«Подайте скорее в отставку! С каждым день мне всё более стыдно за Германию и за должность, которую вы занимаете», — написал один из пользователей Twitter.

Еще один комментатор обвинил Бербок в разжигании конфликта на Украине поставками вооружений. Кроме того, он подчеркнул, что она предает свой народ и служит США.

Другой пользователь обвинил главу МИД ФРГ в необразованности, вследствие которой она владеет плохими политическими манерами.

1 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Бербок взять отпуск и изучить геополитику. Так она прокомментировала призыв главы ведомства ФРГ «не допустить беспрепятственного усиления РФ и Китая в Центральной Азии».

До этого, 19 октября, глава германского МИДа также подверглась критике за высказывание, что Европа должна выстраивать свою безопасность «не с Россией, а от нее самой», так как требовать переговоры с Москвой «наивно». Однако немцы не оценили слова дипломата, указав на то, что она «не знает природы войны» и ей самой нужно отправиться на фронт.